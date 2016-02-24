البث الحي
منوعات

تخفيف عقوبة إيقاف بلاتيني وبلاتر إلى 6 سنوات

24/2/2016

بلاتر وبلاتيني/ أرشيفية

قال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن تأييد الإيقاف الذي فرضته عليه لجنة القيم بالاتحاد الدولي (الفيفا) هو أمر "مهين ومخز" وهو "قرار سياسي".

وقلصت لجنة الطعون بالفيفا الأربعاء إيقاف بلاتيني وسيب بلاتر رئيس الفيفا إلى ست سنوات بدلا من ثماني سنوات بسبب الأعمال التي قام بها الرجلان لكرة القدم على مستوى العالم خلال مدة طويلة.

وقال بلاتيني "الاتهامات ضدي لا أساس لها.. ولا علاقة لها بالواقع بالنظر إلى الحقائق والتفسيرات التي قدمتها خلال التحقيقات."

وأضاف "سأمضى حتى نهاية الطريق.. بداية من محكمة التحكيم الرياضية. سأواصل العمل حتى النهاية لإثبات براءتي".

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)