تخفيف عقوبة إيقاف بلاتيني وبلاتر إلى 6 سنوات

بلاتر وبلاتيني/ أرشيفية

قال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن تأييد الإيقاف الذي فرضته عليه لجنة القيم بالاتحاد الدولي (الفيفا) هو أمر "مهين ومخز" وهو "قرار سياسي".

وقلصت لجنة الطعون بالفيفا الأربعاء إيقاف بلاتيني وسيب بلاتر رئيس الفيفا إلى ست سنوات بدلا من ثماني سنوات بسبب الأعمال التي قام بها الرجلان لكرة القدم على مستوى العالم خلال مدة طويلة.

وقال بلاتيني "الاتهامات ضدي لا أساس لها.. ولا علاقة لها بالواقع بالنظر إلى الحقائق والتفسيرات التي قدمتها خلال التحقيقات."

وأضاف "سأمضى حتى نهاية الطريق.. بداية من محكمة التحكيم الرياضية. سأواصل العمل حتى النهاية لإثبات براءتي".