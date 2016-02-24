" الوفاق الوطني" تنال ثقة برلمان طبرق وحفتر يتقدم ببنغازي

الجيش الليبي يتقدم في بني غازي -أرشيف

نالت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تم تشكيلها مؤخرا ثقة برلمان طبرق بعد إعلان 100 نائب من هذا البرلمان موافقتهم علي تشكيلة الحكومة المقترحة من المجلس الرئاسي وبرنامج عملها، عبر بيان متلفز، بعد منع عدد من الأعضاء الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر بالقوة إجراء التصويت على منح الثقة للحكومة بجلسة الأمس.

وقال بيان النواب "نعلن دعمنا للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وموافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة منه في جلسة البرلمان يوم السبت الماضي، كما نعلن موافقتنا على البرنامج الحكومي الذي عرض بذات الجلسة، وبهذا تكون حكومة الوفاق الوطني قد حظيت بالأغلبية البرلمانية المطلوبة لمنحها الثقة حسب لائحة مجلس النواب الداخلية، الأمر الذي يخولها الشروع في التحضير لبداية ممارسة عملها في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بأداء اليمين القانونية"

من ناحية أخرى قالت قوات الجيش الموالية لحكومة شرق ليبيا يوم الثلاثاء إنها بسطت سيطرتها على حيين رئيسيين في بنغازي لتعزز مكاسبها ضد المقاتلين الإسلاميين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الجيش إنه بسط سيطرته الكاملة على حيي بوعطني والليثي وأعلن التقدم في عدد من المناطق الأخرى. وقال مصدر طبي إن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 45 آخرون في الاشتباكات الأخيرة.

واشارت تقاير صحفية إلى وصول قوات خاصة فرنسية لدعم قوات حفتر وأن وجودها كان سببا في تقدمه في بني غازي

وشهدت مدينة بنغازي الواقعة في شرق ليبيا بعضا من أسوأ أعمال العنف في الصراع الذي اجتاح ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة قبل خمس سنوات.

وتصاعد العنف عندما أطلق القائد العسكري خليفة حفتر حملة في عام 2014 ضد الإسلاميين والجماعات المسلحة الأخرى مع تحصن الفصائل في شوارع بنغازي.

وكان على أبو زعكوك وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني في طرابلس قد أعلن عن إدانته لأيّ تدخّل أجنبي لمساندة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر من أي دولة كانت، في إشارة إلى القوات الفرنسية التي وصلت مؤخراً، معتبراً ذلك مساساً بالسيادة الوطنية