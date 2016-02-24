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الهولندي مارتن يول يتعاقد رسميا لقيادة الأهلي المصري

24/2/2016

مارتن يول

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء عن تعاقده رسميا مع المدرب الهولندي مارتن يول لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لعبد العزيز عبد الشافي (زيزو) مدير قطاع كرة القدم بالنادي والذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت عقب رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو .

وكشف مجلس إدارة النادي ، في بيان لم يوضح التفاصيل الكاملة للتعاقد أن يول سيصل القاهرة الأحد المقبل.

وأشار البيان إلى أن يول سيقود الفريق في مباراته أمام مصر المقاصة بالمرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري بما يعني أن مباراة الأهلي أمام بتروجت في المرحلة العشرين الأربعاء المقبل ، ستكون تحت قيادة زيزو فيما يتابعها يول من المدرجات للتعرف على إمكانيات فريقه الجديد.

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