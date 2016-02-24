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السيسي منفعلا :"والله ما هسيب مصر وصدقوني أنا بس"

24/2/2016

السيسي للمصريين :اسمعوا كلامي أنا وبس

 بدا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مختلفا في مداخلته مع حكومة شريف إسماعيل خلال افتتاح الأربعاء مؤتمر "استراتيجية مصر  للتنمية المستدامة 2030 " حيث بدت عليه ملامح الغضب وارتفعت نبرة صوته بشكل ملحوظ في بعض الجمل وضحك في الوقت نفسه بصوت مرتفع في جمل أخرى .

 

وقال السيسي موجها حديثه للحكومة " اسألوا عني في الجيش أنا مبشتغلشي مشاريع على مراحل هي مرحلة واحدة فقط  لأنه لا يوجد وقت والناس لم تعد تحتمل "

 

وتعرض السيسي بالنقد المباشر لمشروع ابني بيتك الذي تم إنجازه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك قائلا "خدوا الشباب يروح يشوف ابني بيتك العشوائي " وأضاف " انا مبعملشي كده ولابد أن يكون العمل متكاملا ومتقنا ومحترما ".

 

وبلهجة حادة وبنبرة صوت مرتفعة قال السيسي " أنا اقدر اعمل 100 منطقة صناعية في سنة ونص وأقدر أعمل مليون شقة في سنة " وواصل بانفعال " أنتم مفكرين نفسكم ضعاف ولا إيه دي مصر يعني دولة كبيرة ".

 

وأقسم السيسي أنه لن يترك الحكم إلا حينما يعمر مصر وقال "أنتم مفكرين أني هسيبها كده لا والله أبدا هافضل أعمر فيها الي أن تنتهي حياتي أو تنتهي فترتي الرئاسية "، وتابع " أنا بقول لكل المصريين اسمعوا كلامي أنا وبس ".

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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