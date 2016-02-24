السيسي :لو ينفع اتباع علشان خاطر مصر هتباع

الرئيس المصري يعترف بتضاعف الدين المحلي خلال 3 سنوات

تغيرت نبرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتفائلة بشأن مستقبل الأوضاع في مصر ،وتحدث اليوم الأربعاء بنبرة مغايرة عن الوضع الصعب الذي يعاني منه الاقتصاد المصري لدرجة أنه قال بالحرف " أنا لو ينفع اتباع علشان خاطر مصر اتباع والله "

وأشار السيسي خلال الاحتفال باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 الى أن نسبة العشوائيات في مصر تصل الي 50% ،وأضاف " هل ينفع تكون 50 % من مساحتك يا مصر عشوائيات وتتكلموا عن العدالة الإجتماعية "

وتابع "الناس مرمية في العشوائيات وكاميرات التلفيزون تصورهم " وبعد صمت أكمل السيسي " بيعايرونا بفقرنا واحنا لو مصريين بجد مانمشي الا لما نبني مصر "

وكرر السيسي انتقاداته لمشاريع الإسكان الاجتماعي التي أقيمت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وقال " إحنا مش هنبني بلوكات مساكن شعبية احنا هنعمل حاجة تليق بالبني أدمين "

ولفت السيسي إلى أن مسئولي الإسكان والمستثمرين اقترحوا عليه بناء وحدات مساحتها 60 مترا إلا أنه رفض وقال لهم " انتم عاوزين البنات والاولاد يناموا في أوضة واحدة لا والله ابدا "

وأعلن السيسي أن حجم الأموال الموجودة في صندوق تحيا مصر وصلت إلي 4 مليارات جنيه منها مليار جنيه من الجيش ،وطالب السيسي المصريين مجددا بالتبرع من أجل مصر وقال " لو كل واحد صبح الصبح على مصر بجنيه واحد فقط بمكالمة تليفونية تخصص لهذا الغرض سنجمع في الشهر 300 مليون وفي السنة4 مليارات "

وتطرق السيسي إلى المساعدات الخليجية التي قدمتها دول الخليج لمصر وقال إن الاشقاء في الخليج ساهموا ب 51 مليار جنيه لصالح الاقتصاد المصري ،وهم ساندونا في وقت الأزمة ووقفوا بجوارنا "

وأضاف " و نحن ما زلنا نحصل منهم على وقود ولكنه ليس منحة وإنما بتعاقدات تجارية أجلنا سدادها حتى تنتهي الأزمة المالية العالمية وحتي تنتهي الأزمة التي نعيشها "

وكشف السيسي عن أن حجم الوقود الذي استهلكته مصر منذ "انقلاب 3 يوليو " 2013 بلغت تكلفته 533 مليار جنيه

واعترف السيسي بتضاعف الدين الداخلي منذ ثورة يناير ليصبح ألفي مليار جنيه بدلا من ألف مليار في 2011