السفير الإسرائيلي بالقاهرة: السيسي رئيس منفتح ونحن نحترمه

كورين خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ـ أرشيف

قال السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، حاييم كورين، إن "بلاده تحترم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأنه رئيس منفتح يريد الاستقرار للمنطقة عامة، ومصر خاصة"، مشيرًا إلى أن السيسي "يدرك جيدًا أن معالم الشرق الأوسط تغيرت ويفهم ما تمر به مصر وإسرائيل".

ووفق بيان للسفارة الإسرائيلية بمصر، نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أضاف "كورين" في حديث لصحفيين مصريين اليوم (لم يذكر أسماءهم أو مكان اللقاء)، أن "التعاون الإسرائيلي مع مصر يسير بشكل جيد، في ظل وجود مصالح مشتركة بين القاهرة وتل أبيب، والعالم العربي أجمع، كالسعودية، والأردن، وكل دول الخليج العربي".

وبشأن عدم رغبة الشعب المصري بالتطبيع مع إسرائيل، قال "نحن كدولتين يوجد سلام قائم بيننا منذ 36 عامًا، وسويًا نستطيع إثبات أننا يمكن أن نكون جيرانا جيدين".

وتابع، "نحن لا نستطيع أن نتعاون من الناحية الأمنية فقط، لكن يجب إنشاء علاقات اقتصادية، وثقافية، وأيضًا علاقات استثمارية مع رجال الأعمال المصريين، ويجب أن نزرع هذا الفكر منذ الصغر من خلال المدرسة ومن المهم تدريس اتفاقية كامب ديفيد(تم التوقيع عليها من قبل مصر وإسرائيل في 17 سبتمبر/ أيلول 1978)، لقد تغير الزمن ويجب على الزعماء تغيير أنفسهم للتأقلم مع الحقبة الجديدة".

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت تل أبيب افتتاح سفارتها في العاصمة المصرية، القاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق.

وكان محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب سحب السفير المصري لدى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 بعد هجوم عسكري كبير شنته إسرائيل على قطاع غزة.