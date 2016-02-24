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الذهب يتعافى بفضل تدفقات إلى الصناديق وهبوط الأسهم

23/2/2016

الذهب يتعافى بفضل تدفقات إلى الصناديق وهبوط الأسهم

صعد الذهب أكثر من 1 بالمئة الثلاثاء مع تراجع أسواق الأسهم العالمية واستمرار التدفقات النقدية إلى الصناديق المدعومة بالذهب وهو ما ساعد المعدن النفيس على التعافي من خسائر الجلسة السابقة.

وارتفعت أصول الصناديق المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصة أكثر من 19 طنا إلى 752.29 طن يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

ومنذ بداية 2016 تجاوزت التدفقات إلى تلك الصناديق بالفعل حجم الأموال التي تخارجت منها في عام 2015 بكامله.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1226.48 دولار للأوقية (الأونصة) في اواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي.

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