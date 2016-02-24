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الأمير علي: انتخابات "الفيفا" في موعدها الجمعة

24/2/2016

مرشح رئاسة الفيفا – الأمير علي بن الحسين

قال الأمير علي بن الحسين المرشح المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن انتخابات الفيفا تتم في موعدها الجمعة بعد رفض محكمة التحكيم الرياضية طعنا يتعلق باستخدام كبائن شفافة للتصويت. 

كان محامو الأمير علي بن الحسين المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، طلبوا من محكمة التحكيم الرياضية  تعليق الانتخابات المقررة الجمعة لاختيار قائد جديد ينتشل المنظمة التي تدير اللعبة في العالم من أسوأ أزمة فساد في تاريخها.

ولا يشعر الأمير علي -الذي رفض الفيفا طلبه باستخدام حجرات شفافة للتصويت- بالرضا عن ترتيبات الانتخابات المتوقع أن تكون بداية لعهد جديد من الشفافية لمنظمة تورطت في الماضي في صفقات سرية.

وبعد رفض طلب الأمير علي بتوفير حجرات شفافة أثناء الجمعية العمومية، سيطلب الفيفا من الناخبين بدلا من ذلك ترك هواتفهم في الخارج أثناء التصويت بين المرشحين الخمسة.

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