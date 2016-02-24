الأمم المتحدة: أسقطنا 21 طنا من المساعدات على دير الزور

الأمم المتحدة: مساعدات لدير الزور و ننتظر تقديم المزيد

قال مسؤول إغاثي بالأمم المتحدة إنه تم تسليم 21 طنا من المساعدات الإنسانية في أول إسقاط جوي على دير الزور في سوريا الأربعاء ، وأشار إلى أن المنظمة الدولية مستعدة لجهود إغاثة ضخمة إذا توقفت الأطراف المتحاربة في سوريا عن القتال .

وأعرب إياد نصر المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن استعداد المؤسسة الأممية لتقديم يد العون للسوريين وأشار إلى توافر الإمدادات الإغاثية اللازمة .

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب السورية قتلت أكثر من 250 ألف شخص وجعلت من المتعذر الوصول لنحو 4.5 مليون آخرين لتقديم المساعدات الإنسانية لهم. ومن بين هؤلاء يعيش نحو واحد من كل عشرة تحت الحصار وقد قطعت عنهم كل سبل المساعدة.

وتهدف خطة أمريكية روسية لوقف محدود للأعمال القتالية يبدأ سريانها يوم السبت إلى السماح بدخول سريع وبدون عوائق لوكالات الإغاثة لكنها تستثني تنظيم الدولة وجبهة النصرة كما أن المعارضة السورية الرئيسية لم تدعمها بعد.

ووصلت المساعدات إلى عدد من البلدات المحاصرة على مدى الأيام القليلة الماضية كان أحدثها اليوم الأربعاء لبلدة كفر بطنا على مشارف دمشق.