إندونيسيا تهدف إلى إغلاق "أحياء البغاء" بحلول 2019

نقلت صحيفة جاكرتا بوست في وقت متأخر يوم الثلاثاء عن وزيرة الشؤون الاجتماعية قولها إن إندونيسيا تهدف إلى إغلاق كل أحياء البغاء في البلاد بحلول عام 2019 في محاولة للقضاء على الدعارة في أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية خفيفة إندار باراوانسا إن الحكومة أغلقت بالفعل 68 من أحياء البغاء بينما سيتم إغلاق 100 حي أخر في غضون ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من أن الدعارة غير قانونية فإنها تنتشر في معظم المدن الإندونيسية الرئيسية.
وبدأ حاكم جاكرتا في إغلاق مركز رئيسي للبغاء في الجزء الشمالي من العاصمة، وثمة خطط لعمليات إخلاء يوم الأحد.
وفي عام 2014 أغلق رئيس بلدية مدينة سورابايا ثاني أكبر المدن الإندونيسية ما كان يعتقد أنه أكبر حي للدعارة في جنوب شرق آسيا.