أكثر من 10 دول من أوبك وخارجها ستناقش تجميد إنتاج البترول

قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده تحدثت مع روسيا والسعودية وقطر للترتيب لاجتماع في منتصف مارس/ آذار بين منتجين من أوبك وخارجها مستعدين للانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج الذي تم التوصل إليه هذا الشهر.

وقال الوزير لرويترز "نتوقع انضمام أكثر من عشرة من كبار المنتجين من أوبك وخارجها لهذا المقترح."

وأضاف أن موعد ومكان الاجتماع لا يزال قيد البحث.

وقد اتفقت السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا وقطر وفنزويلا الأسبوع الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني شريطة انضمام منتجين آخرين لهم.