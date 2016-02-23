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مفرش مائدة ذكي يعزف الموسيقى

23/2/2016

صورة أرشيفية

ابتكرت شركة سويدية مفرشا للمائدة أضيفت إلى نسيجه مفاتيح البيانو ومجموعة من الطبول مما يضفي على مأدبة العشاء طابع الحفل الموسيقى البهيج بحسب وكالة رويترز.

 ابتكر لي جيو وماتس يوهانسون من شركة (سمارت تكستايل) التكنولوجية ومقرها مدينة بوراس بجنوب السويد هذا المفرش الذكي وقالا إنهما حولا مفرش المائدة إلى آلة موسيقية بالاستعانة بمجموعة من أجهزة الاستشعار.

 ونال لي جيو درجة الدكتوراه في مجال مزج المنسوجات بأجهزة الاستشعار ويجري أبحاثه على كيفية تكامل هذه العناصر في صناعة الملابس.

 وتم تصنيع مفرش المائدة من ألياف موصلة للكهرباء يمكن أن يسري فيها التيار لتصدر عنها نغمات موسيقية.

 وعلى الرغم من أن هذه التقنية لا تزال في حاجة إلى مزيد من التطوير يرى لي استخدامات واسعة لها في المستقبل. وقال "أجهزة الاستشعار ذات أنواع عديدة ولدينا هنا أجهزة استشعار باللمس ولدينا أيضا أجهزة استشعار قابلة للمط وإلكترونيات نسيجية يمكن أن تلتقط على سبيل المثال إشارات من نبضات القلب بجسم الإنسان وهي ذات فائدة كبيرة في أجهزة القياس الصحية بالمنزل للضغط والنبض والحرارة وغيرها."

 وقال لي إن المستقبل سيحفل بمنسوجات ذكية موشاة بأجهزة الاستشعار فيما يتوقع الفريق البحثي أنه في المستقبل المنظور سيكون هناك نسيج بأجهزة استشعار لرصد البيانات وإرسالها.

 

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