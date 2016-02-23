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مفتش الشرطة الإسرائيلية يتعهد بتجنيد العرب

23/2/2016
المفتش العام للشرطة الإسرائيلية-روني ألشيخ

قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، إن الشرطة ستجند بشكل مكثف مواطنين عرب لصفوفها، زاعماً أن الشرطة تعمل على تعميق التعاون بينها وبين الوسط العربي.

وبحسب موقع "عربيل" (صوت إسرائيل والتليفزيون الإسرائيلي بالعربية)، أضاف المفتش العام للشرطة الإسرائيلية أنه ستتم إقامة المزيد من محطات الشرطة في التجمعات السكنية العربية وتجنيد عدد أكبر من رجال الشرطة العرب.

ووردت أقوال "ألشيخ" قبل ظهر، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم التسليم والتسلم لمنصب قائد لواء الشمال في الشرطة حيث سيتولى المنصب الميجر جنرال "ألون أسور" خلفاً لـ"زوهار دفير".

وتعهد مفتش الشرطة العام بتوثيق العلاقة بين الشرطة والوسط العربي وبتجنيد عدد أكبر من رجال الشرطة العرب بحسب زعمه.

وتأتي أقوال "ألشيخ" في الوقت الذي توجه فيه اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتعامل بعنصرية مع المجتمع العربي.

 

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