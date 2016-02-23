شاهد: لبناني يشيد قرية صديقة للبيئة لإنتاج الصابون

على مسافة عشر دقائق بالسيارة من مدينة طرابلس الساحلية شمالي لبنان تقع "قرية بدر حسون البيئية"

القرية تحمل اسم مؤسسها بدر حسون الذي يقول" رب ضارة نافعة، كان عندي محل مجوهرات وتعرضت للسرقة، فلجأت إلى مهنة الآباء والأجداد وهي صناعة الصابون، لأن المعدات موجودة والخبرات موجودة"

وأسس حسان بالقرية معملا لإنتاج الصابون، ومختبرا علميا وحديقة تزرع فيها كل أنواع النباتات اللازمة لصناعة الصابون والشامبو.

يقول بدر حسون إنه لا يستخدم في معمله إلا المكونات العضوية الطبيعية.

ويضيف أن العملية بكاملها تنطلق من الأرض لتعود إليها ذلك أن النفايات تعاد إلى الأرض كسماد أو تستعمل في تغذية الماشية.