شاهد.. كيري: من الصعب إبقاء سوريا موحدة في ظل القتال

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الثلاثاء إنه ربما يكون من الصعب إبقاء سوريا موحدة إذا استغرق إنهاء القتال فترة أطول.

وقال أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة بشأن طلب الميزانية السنوية للوزارة "ربما يفوت الأوان لإبقاء سوريا موحدة إذا انتظرنا فترة أطول."

وأضاف كيري أيضا أنه حتى إذا سيطرت القوات المدعومة من روسيا على مدينة حلب فمن الصعب الاحتفاظ بأراض في سوريا.

وكان كيري يدلي بشهادته أمام الكونغرس بعد يوم واحد من اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على وقف جديد لإطلاق النار في سوريا.