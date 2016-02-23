شاهد: جراحة قيصرية نادرة لتوليد غوريلا

أجرى طبيب نساء وولادة عملية قيصرية نادرة ليساعد على ولادة غوريلا رضيع في حديقة حيوان بمدينة بريستول جنوب غربي بريطانيا.

وقام ديفيد كاهيل وهو بروفسور متخصص في الصحة الإنجابية بجامعة بريستول بالمساعدة على ولادة الغوريلا الرضيع الذي يبلغ وزنه 1.2 كيلوجرام، بعد أن تعرضت أمه لمضاعفات في المرحلة الأخيرة من الحمل يمكن أن تعرض حياتها للخطر.

وقالت حديقة الحيوان إن الغوريلا الرضيع يحتاج إلى رعاية مكثفة في أعقاب عملية الولادة، ومع ذلك فهو " يزداد قوة ويقظة كل يوم ".

وقال كاهيل " بالإضافة إلى ما حققته من إنجاب أطفالي، فمن المحتمل أن تكون هذه التجربة من أكبر الإنجازات التي حققتها في حياتي، وهي تجربة لن أنساها على الإطلاق ".