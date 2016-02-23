البث الحي
منوعات

روما تستدعي السفير الأمريكي بعد تجسس واشنطن على برلسكوني

23/2/2016

موقع "ويكيليكس" نشر العديد من الوثائق السرية – أرشيفية

استدعت الحكومة الإيطالية السفير الأمريكي لديها بعد التنصت المزعوم لجواسيس أمريكيين على سيلفيو برلسكوني أثناء توليه منصب رئيس الوزراء قبل خمسة أعوام.

وقالت الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء إنها تنتظر من السفير جون فيليبس تقديم إيضاحات عن تقارير حول التنصت على برلسكوني وعدد من مساعديه في عام 2011.

كان موقع "ويكيليكس"  نشر في وقت سابق العديد من الوثائق المصنفة سرية، جاء فيها تفاصيل عن لقاء للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وبرلسكوني، كاشفا عن تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكي (إن إس ايه) على هذا اللقاء.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)