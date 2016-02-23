روما تستدعي السفير الأمريكي بعد تجسس واشنطن على برلسكوني

موقع "ويكيليكس" نشر العديد من الوثائق السرية – أرشيفية

استدعت الحكومة الإيطالية السفير الأمريكي لديها بعد التنصت المزعوم لجواسيس أمريكيين على سيلفيو برلسكوني أثناء توليه منصب رئيس الوزراء قبل خمسة أعوام.

وقالت الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء إنها تنتظر من السفير جون فيليبس تقديم إيضاحات عن تقارير حول التنصت على برلسكوني وعدد من مساعديه في عام 2011.

كان موقع "ويكيليكس" نشر في وقت سابق العديد من الوثائق المصنفة سرية، جاء فيها تفاصيل عن لقاء للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وبرلسكوني، كاشفا عن تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكي (إن إس ايه) على هذا اللقاء.

