دعوى قضائية ضد دنماركي بصق على لاجئين

مهاجرون عراقيون في ألمانيا – أرشيفية

رفع الادعاء العام الدنماركي دعوى قضائية ضد مواطن بتهمة العنصرية ضد مجموعة من اللاجئين في الخريف الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة اليوم الثلاثاء، فإن من المفترض أن يكون الرجل قد بصق من فوق جسر للطريق السريع على لاجئين وصاح فيهم مشيرا بإصبعه الأوسط.

وكانت وسائل إعلام نشرت في الخريف الماضي صورة لصحيفة "انفورماتسيون" تظهر الرجل وهو على الجسر في منطقة رودبي، عندما كان آلاف اللاجئين يسيرون على الطريق السريع بالدنمارك في طريقهم من ألمانيا إلى السويد.

وأظهرت الصورة الرجل وهو يضم شفاهه كما يحدث عند البصق، وأطلقت وسائل الإعلام على الرجل "رجل البصق".

وفي أعقاب فترة وجيزة من الواقعة، نفى الرجل صحة الاتهامات الموجهة إليه.