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جعجع: حزب الله وضع نفسه في مواجهة مع السعودية

23/2/2016

قال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، إن حزب الله وضع نفسه في مواجهة مـع المملكـة العربية السعودية والخليج بسبب مواقفه الخارجية، وتابع: "يجب على الحكومة اللبنانية مطالبة حزب الله بوقف دوره الخارجي".

وتساءل خلال مؤتمر حول التطورات السياسية الأخيرة في لبنان (الثلاثاء)، أين الوحدة الوطنية التي ينادى بها من مشاركة حزب الله في سوريا وفي التهجم على السعودية؟ وتابع: "على الحكومة الضغط على حزب الله لإيقاف تدخلاته التي ألقت بظلالها على لبنان". 

وأوضح "جعجع" أن الاستقالة من الحكومة أفضل من السكوت على هيمنة البعض على قراراتها، مؤكداً أنه ليس من حق أي طرف أن يزج بلبنان في صراعات هنا وهناك.

وأشار إلى أن مصادرة قرارات الدولة أدى بالوضع في البلاد من سيء إلى أسوأ، لافتاً إلى أن حزب الله يخوض مواجهات عسكرية في سوريا والعراق واليمن ويجر لبنان كله إلى تلك المواجهات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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