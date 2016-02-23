جامعة الأزهر تفصل "مدعي الفوز بجائزة القرآن الكريم" نهائيا

الطالب المفصول عبد الرحيم راضي

قررت كلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الاثنين، فصل الطالب عبدالرحيم عبد الراضي بالفرقة الرابعة الذي ادعى حصوله على لقب قارئ العالم فصلا نهائيا، بعد استجوابه فيما نسب إليه من ادعائه سفره إلى دولة ماليزيا ومشاركته في المسابقة العالمية للقرآن وفوزه بالمركز الأول.

وقال الدكتور رمضان عبد الله، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، إن مجلس التأديب قرر فصل الطالب نهائيًا من الجامعة بعد التحقق من أكذوبته وعدم صدق ادعاءاته، مشيرا إلى أنه "قال في استجوابه إنه تعرض لمؤامرة وابتزاز وتهديد بالقتل، لكنه لم يتقدم أي دليل على ادعاءاته من أي جهة مما أدى إلى صدور قرار الفصل بحقه".

وأشار عبد الله، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام مصرية ، أن "جلسة التأديب عقدت اليوم، واستمرت لمدة 3 ساعات للتحقيق مع الطالب برئاسته، بعد أن راجعت الكلية أوراق الطالب، ولم تجد ما يفيد حصوله على أي إجازات أو تأشيرات أو تصاريح السفر لأي مهمة أو مسابقة خارج مصر، كما ثبت أن الطالب لم يترشح للمسابقة من أي من الجهات الرسمية، سواء الأزهر أو وزارة الأوقاف".