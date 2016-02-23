البث الحي
منوعات

جامعة الأزهر تفصل "مدعي الفوز بجائزة القرآن الكريم" نهائيا

23/2/2016

الطالب المفصول عبد الرحيم راضي

قررت كلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الاثنين، فصل الطالب عبدالرحيم عبد الراضي بالفرقة الرابعة الذي ادعى حصوله على لقب قارئ العالم فصلا نهائيا، بعد استجوابه فيما نسب إليه من ادعائه سفره إلى دولة ماليزيا ومشاركته في المسابقة العالمية للقرآن وفوزه بالمركز الأول.

وقال الدكتور رمضان عبد الله، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، إن مجلس التأديب قرر فصل الطالب نهائيًا من الجامعة بعد التحقق من أكذوبته وعدم صدق ادعاءاته، مشيرا إلى أنه "قال في استجوابه إنه تعرض لمؤامرة وابتزاز وتهديد بالقتل، لكنه لم يتقدم أي دليل على ادعاءاته من أي جهة مما أدى إلى صدور قرار الفصل بحقه".

وأشار عبد الله، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام مصرية ، أن "جلسة التأديب عقدت اليوم، واستمرت لمدة 3 ساعات للتحقيق مع الطالب برئاسته، بعد أن راجعت الكلية أوراق الطالب، ولم تجد ما يفيد حصوله على أي إجازات أو تأشيرات أو تصاريح السفر لأي مهمة أو مسابقة خارج مصر، كما ثبت أن الطالب لم يترشح للمسابقة من أي من الجهات الرسمية، سواء الأزهر أو وزارة الأوقاف".

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)