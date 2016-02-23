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تعيين "الأحمر" نائبًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية

23/2/2016

على محسن الأحمر ـ نائب وزير الدفاع اليمني

أدى الفريق الركن، علي محسن الأحمر، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية في العاصمة السعودية "الرياض" أمام الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بعد يوم من تعيينه نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، حسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وعبر الأحمر عن خالص شكره وامتنانه  للرئيس اليمني على الثقة الممنوحة له ، مشيراً إلى أنه سيظل مدافعاً عن قضايا الوطن، والعمل مع الشرعية الدستورية لإخراج اليمن من التحديات التي تمر بها ، والانتصار على فلول التمرد التي ألحقت الأذى بالبلاد وجيرانها". حسب وكالة سبأ.

وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الوطن في هذه المرحلة الحساسة يحتاج إلى وحدة الصف، والعمل بروح الفريق الواحد مع أبناء المجتمع لتحقيق الغايات والتطلعات التي يتوق لها كافة أبناء الشعب اليمني.

وأكد هادي على تعزيز العمل الميداني، وروح الثقة لدى حماة الوطن، واللجان الشعبية التي تجترح المآثر في سبيل الانتصار لإرادة الشعب وشرعيتها الدستورية، وإفشال مخطط "الانقلابيين" وأجندتهم الدخيلة، في إشارة إلى مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم ".

وأصدر الرئيس اليمني مساء أمس الاثنين قراراً جمهورياً قضى بتعيين الأحمر كنائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وجاء تعيين الجنرال الأحمر، الذي كان آخر منصب له مستشار عسكري لهادي، بعد أنباء عن تكليفه بالقيام بمهام وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، المعتقل لدى “الحوثيين” منذ منتصف العام الماضي

ويتواجد الجنرال الأحمر، في العاصمة السعودية الرياض منذ اجتياح المسلحين “الحوثيين” للعاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014 .

 

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