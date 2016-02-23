تركيا تعتزم معاقبة مهربي البشر بعقوبة "الإرهابيين"

قالت الحكومة التركية إنها تعتزم مستقبلا معاقبة عصابات تهريب البشر بنفس القسوة التي تعاقب بها "الإرهابيين".

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولمش اليوم الثلاثاء في أنقرة إن البرلمان سيقر "قريبا جدا" قانونا بهذا الشأن.

وأضاف أن الحكومة ستطبق هذا القانون فور إقراره.

وأعلن كورتولمش أن حكومته ستتيح لجميع أبناء اللاجئين السوريين في سن التعليم المدرسي دخول المدارس هذا العام في تركيا. ويقدر عدد هؤلاء الأطفال بنحو 650 ألف طفل.

وقال كورتولمش إن نصف هؤلاء الأطفال فقط هم الذين يذهبون للمدرسة في الوقت الحالي.

وأوضح كورتولمش أن بلاده أوقفت العام الماضي نحو 156 ألف لاجئ خلال محاولتهم عبور حدودها بشكل غير مشروع لأوروبا منهم 91 ألف كانوا يحاولون العبور لأوروبا بحرا.

وأشار كورتولمش إلى أن السلطات التركية ألقت القبض على نحو 4800 مهرب للبشر.

يشار إلى أن تركيا تعهدت للاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق مشترك بمكافحة مهربي البشر وتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في تركيا. وفي المقابل وعد الاتحاد حكومة أنقرة بثلاثة مليارات يورو.