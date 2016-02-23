بيع حقوق بث كأس مصر والسوبر مقابل 1.8 مليون دولار

فوز الزمالك بكأس مصر العام الماضي – أسوشيتدبرس

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على منح شركة "تلي سيرف" حقوق بث كأس مصر وكأس السوبر لموسم 2015 / 2016 بعد أن قدمت عرضا هو الأفضل بقيمة 14 مليونا و200 ألف جنيه (نحو 8ر1 مليون دولار) متفوقة على العرض الذي قدمته شركة "بريزنتيشن" الراعية لاتحاد الكرة.

ويأتي قرار الاتحاد المصري للعبة بعدما قدمت "تلي سيرف" العرض الأفضل لاتحاد الكرة بالشكل الذي يرفع القيمة التسويقية والفنية للمسابقتين ويضعهما ضمن أبرز المسابقات التي تشهدها المنطقتين العربية والأفريقية.

وتحظى كأس السوبر المصري باهتمام بالغ وقيمة كبيرة نظرا لأنها تجمع بين بطلي الدوري والكأس.

يذكر أن حقوق البث في الموسم الماضي اقتصرت على خمسة ملايين جنيه فقط فيما أصبح المقابل ثلاثة أمثال هذا المبلغ في الموسم الحالي.

وكانت "تلي سيرف" نظمت معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دبي قبل نحو ثلاثة شهور وحظيت بإشادة مسؤولي الأهلي ولاعبي وأعضاء الطاقم التدريبي للفريق.

كما يعمل مسؤولو الشركة حاليا على تنظيم مباراة ودية بين الأهلي وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني كما سبق وأن أشار سويلم إلى إمكانية تنظيم دورة ودية تشارك فيها عدة أندية مصرية وعربية وأوروبية.