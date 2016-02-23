البث الحي
منوعات

الحريري يناشد السعودية عدم التخلي عن لبنان

23/2/2016

سعدي الحريري ـ زعيم تيار المستقبل

ناشد زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، بـ"عدم التخلي عن لبنان والاستمرار في دعمه واحتضانه".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الحريري، في منزله، بالعاصمة بيروت، وذلك بعد أيام على قرار السعودية، إيقاف مساعداتها المقررة لتسليح الجيش وقوى الأمن في لبنان.

وقال الحريري إن "خروج البعض (في إشارة لحزب الله وحلفائه) عن حدود الأخلاق والمصلحة الوطنية في مخاطبة الدول الشقيقة، جريمة كبيرة بحق الدولة واللبنانيين"، مضيفا أن "خروج الدبلوماسية عن الإجماع العربي خطيئة يدفع ثمنها اللبنانيون".

وتابع: "أية إهانة توجه إلى السعودية أو الدول العربية سنردها إلى أصحابها"، معتبراً أن "الوفاء للمملكة يعني الوفاء للبنان".

وأضاف الحريري: "لن نسمح بسقوط لبنان في الهاوية الإيرانية، ولن يتمكن أحد من إلغاء عروبة لبنان".

وختم زعيم تيار المستقبل، مؤتمره بدعوة كل اللبنانيين مقيمين ومغتربين، إلى التوقيع على وثيقة التضامن مع الدول العربية، حيث بدأ هو بالتوقيع أولاً، تلاه عدد من الوزراء والنواب الحاضرين على التوقيع.

والجمعة الماضية، أعلنت الرياض إيقاف مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقدرها 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول لم تسمه في الخارجية، قوله إن هذا القرار، جاء بعد أن قامت الرياض "بمراجعة شاملة" لعلاقاتها مع لبنان بما يتناسب مع مواقف الأخيرة، التي وصفها المصدر بأنها " مؤسفة وغير مبررة" و "لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين"، كما أنه جاء على خلفية "المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها حزب الله في لبنان ضد المملكة، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية".

و أكد رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، أن بلاده "لن تنسى أن السعودية وباقي دول الخليج، احتضنت ولا تزال، مئات الآلاف من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب"، مشدداً على ضرورة "تصويب العلاقة بين لبنان وأشقائه وإزالة أية شوائب".

وكان وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، قد قدم استقالته من الحكومة، مطالبًا إياها بـ "تقديم اعتذار للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله". 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)