أوبك: خطوات أخرى قد تعقب "تجميد" إنتاج النفط

عبد الله البدري ـ الأمين العام لمنظمة أوبك

قال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري إن منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها قد يأخذون "خطوات أخرى" لاحقا لكبح تخمة المعروض العالمي في حالة نجاح اتفاق أولي بين كبار المنتجين في العالم.

وأضاف البدري خلال مؤتمر في مدينة هيوستين الأمريكية "أعتقد أنها خطوة أولى لمعرفة ما يمكننا تحقيقه"، مشيرا إلى الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وروسيا ومنتجون آخرون منذ أسبوع.

وقال البدري "الخطوة الأولى تجميد الإنتاج، قد نأخذ في حالة نجاحها خطوات أخرى في المستقبل."

وجدد البدري التأكيد على استعداده للعمل مع منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها لتصريف تخمة المعروض العالمي التي خفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات وقال إنه مستعد للتحدث مع المسؤولين الأمريكيين.

لكنه لم يذكر نوع الإجراء الذي قد يتوقعه من المنتجين الأمريكيين.