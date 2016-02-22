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18 منظمة تدين قرار إغلاق مركز حقوقي بمصر

22/2/2016

شعار مركز نديم

نددت 18 منظمة حقوقية مصرية، الاثنين، بقرار السلطات المصرية، تجميد عمل مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب – بحسب وكالة الأناضول.

وقال المنظمات في بيان موحد لها ، إن "السلطات المصرية تعرقل العمل الحقوقي، وتضعه في مناخ قمعي، وتنكل بممارسيه بشتى الطرق".

وأكد البيان، رفضه قرار تجميد عمل مركز "النديم"، قائلًا "ما يتعرض له المركز من تهديدات يأتي بسبب نشره تقارير دورية عن حالات التعذيب وأوضاع السجون في مصر، ودوره الدؤوب في حصر أعداد ضحايا العنف والتعذيب في أماكن الاحتجاز، سواء من قِبل وزارة الداخلية، أو غيرها من الأجهزة الأمنية بشكل منهجي غير مسبوق".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز قضايا المرأة المصرية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز نظرة للدراسات النسوية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

يذكر أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب – وهو جمعية أهلية بارزة  –  صرح الأربعاء الماضي بأن السلطات المصرية أمرت بإغلاقه ،  مشيرا إلى أن محام المركز استطاع تأجيل "تنفيذ قرار الغلق لمنتصف الأسبوع الجاري". لإتاحة الوقت لمسؤوليه لمعرفة أسباب القرار.

جدير بالذكر أن  مركز النديم  الذي تأسس في أغسطس 1993 ، أصدر يناير الماضي تقريرًا بعنوان "حصاد القهر" حول "انتهاكات وزارة الداخلية وقوات الأمن" على مدى عام 2015، وتضمن التقرير الإشارة لـ "328 حالة قتل خارج مقار الاحتجاز، و137 حالة قتل داخل مقار الاحتجاز".

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