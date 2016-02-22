وول ستريت: الحرب في سوريا تؤجج الخلاف داخل التحالف الدولي

جون كيري ـ وزير الخارجية الأمريكي

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الحرب المستمرة في سوريا تؤجج الخلاف داخل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة وتثيرُ مخاوف بشأن تكلفة الصراع طويل الأجل .

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ألمح أمس لآفاق جديدة لوقف إطلاق النار بعد محادثات مع نظيره الروسي. رغم أن واشنطن ينتابها قلق متزايد من أن روسيا وإيران تستخدمان المفاوضات كغطاء دبلوماسي لمواصلة العمليات العسكرية لإنقاذ الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اعتقادٌ متزايد بين كثير من حلفاء الولايات المتحدة من أن سوريا تتجه نحو التقسيم الفعلي، وهو وضعٌ لا يرى دبلوماسيون ومحللون في منطقة الشرق الأوسط أنه يسهم في الاستقرار الإقليمي. حسبما ترى وول ستريت جورنال.