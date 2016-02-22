البث الحي
منوعات

وول ستريت: الحرب في سوريا تؤجج الخلاف داخل التحالف الدولي

22/2/2016

جون كيري ـ وزير الخارجية الأمريكي

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الحرب المستمرة في سوريا تؤجج الخلاف داخل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة وتثيرُ مخاوف بشأن تكلفة الصراع طويل الأجل .

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ألمح أمس لآفاق جديدة لوقف إطلاق النار بعد محادثات مع نظيره الروسي. رغم أن واشنطن ينتابها قلق متزايد من أن روسيا وإيران تستخدمان المفاوضات كغطاء دبلوماسي لمواصلة العمليات العسكرية لإنقاذ الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اعتقادٌ متزايد بين كثير من حلفاء الولايات المتحدة من أن سوريا تتجه نحو التقسيم الفعلي، وهو وضعٌ لا يرى دبلوماسيون ومحللون في منطقة الشرق الأوسط أنه يسهم في الاستقرار الإقليمي. حسبما ترى وول ستريت جورنال.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)