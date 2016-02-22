نوال السعداوي: توفيق الحكيم دمّر "إيزيس" وأنا انتصرت لها

حول مسرحية "إيزيس" للكاتبة والأديبة المصرية نوال السعداوي، قالت الباحثة ريهام عطوة، إن "إيزيس" تعبر عن كرامة المرأة المصرية عبر العصور، وأنها انتصرت لكل المصريات المظلومات في التاريخ، مؤكدة على تأثير المرأة في أحداث التاريخ.

وأشادت الباحثة خلال "ملتقى نوال السعداوي الثاني عشر" في القاهرة، بدور المرأة المصرية التي ظلمتها كتب التاريخ فكراً وحضارة، لافتة إلى أن المرأة في التاريخ القديم كانت آلهة وكاهنة وحاكمة تملك عقلية جبارة، وكان الاختلاف البيولوجي بينها وبين الرجل يعلي من رصيدها لكن اليوم هذا الاختلاف في نظر المجتمع يقلل من درجاتها.

من جهتها قالت الكاتبة نوال السعداوي، إنها كتبت مسرحية "إيزيس" عام 1983 أي ما يقرب من 35 عاماً لكنها مُنعت من العرض ورفضتها الرقابة وتم اتهامها بالإلحاد وأنها ستتسبب بفوضى في المجتمع وكل ذلك بسبب أنها انتصرت لإيزيس ولقوة عقل المرأة المصرية بحسب قولها.

وأضافت أنها لم يعجبها مسرحية "إيزيس" للكاتب توفيق الحكيم حيث صور فيها إيزيس على أنها مجرد زوجة لأوزوريس يقتصر دورها على أنها زوجة مطيعة ومنكسرة وليس أكثر من ذلك ولأن المجتمع لا يتقبل سوى هذه الفكرة فقد وافقت الرقابة على عرض المسرحية لكن رُفضت مسرحيتي.

الباحثة ريهام عطوة بجوار الكاتبة المصرية نوال السعداوي

وأكدت "السعداوي" أن إيزيس لتوفيق الحكيم هو تشويه لصورة المرأة في التاريخ وتغيير في التاريخ أيضاً، وكأنهم يريدون وأد أعمال النساء أيضاً في التاريخ، وتابعت: "دائماً ما تُمنع أعمالي من العرض، حتى في نفس الفترة عند الحديث عن الختان عرضوا كل الكتابات الذكورية عن الختان ومحاربيه ولم يعرضوا رأيي كواحدة من النساء، هل يريدون دفن أعمالي في التاريخ أيضاً؟".

وقالت إن توفيق الحكيم لم ير الجانب العقلي لإيزيس، هو رأى فقط جانب المطبخ والأنوثة أما الجانب العقلي للمرأة فهو مكروه خصوصاً من قبل الزوج، وحتى اليوم الرقابة ترفض أي أعمال تصور قوة عقل المرأة، فالمرأة في نظر مجتمعنا هي تلك الفتاة التي يجب أن تنزف ليلة الزفاف ليكتمل معنى الشرف وإلا مصيرها القتل، أما العقل فلا يهم أحد، هذا المجتمع الذي يشجع زواج القاصرات حتى بدأ يتهدم –بحسب وصفها.

وأوضحت "السعداوي" أن مسرحيتها "إيزيس" تحاكي مشكلات المرأة المصرية بكل جوانبها منذ القدم وحتى الآن، مؤكدة: من حقي أن أنتصر لإيزيس بعقلي أنا وهذا هو التجديد وكذلك بالنسبة للدين والتاريخ!.

وكان مركز دال الثقافي بجاردن سيتي في القاهرة، قد استضاف مساء، أمس الأحد، ملتقي نوال السعداوي الثاني عشر تحت شعار "العمل من أجل الثورة الفكرية والثقافية للتصدي للأفكار المتطرفة"، وقدمت الباحثة الشابة ريهام عطاوية مسرحية "ايزيس" للكاتبة نوال السعداوي.

والدكتورة نوال السعداوي هي أديبة وكاتبة مصرية مثيرة للجدل، لها أكثر من 56 كتاب ورواية ترجمت إلى أكثر من 40 لغة وتوزع في جميع أنحاء العالم، ورشحت ثلاث مرات لجائزة نوبل للأدب.

هذه المسرحية التي كتبتها نوال السعداوي تدور حول "إيزيس" المصرية كما فهمتها من التاريخ، مؤكدة أنه من حق كل كاتب في رأيها أن يفسر التاريخ بعقله، ويعيد قراءته من جديد، مؤكدة أن هذه "إيزيس" أخذت منها وقتا وجهدا كبيرا، كي تستطيع ربط عناصرها ببعضها البعض، وأن كتاباتها دوما كانت من أجل المرأة والمحافظة على حقوقها.