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موريتانيا: صحفيون يتظاهرون ضد "التضييق" على الإعلام

22/2/2016

صورة أرشيفية

تظاهر صحفيون بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الاثنين أمام مقر الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية للاحتجاج على ما يصفونه بالـ "تضييق على الحريات الصحفية"، إثر توقيف برنامج تلفزيوني لمدة شهر بقرار من الهيئة.  

وبررت الهيئة قرارها بما وصفته بعدم استقلالية الخط التحريري للقناة وعدم احترام التعددية والقيام بالتحريض على المساس بالأمن العام والسكينة إضافة لما سمته الهيئة خدمة القناة لمصالح مجموعات سياسية وعرقية خصوصية وفئوية.

وطالب الصحفيون المحتجون برفع اليد عن الصحافة ومؤسسات الإعلام الحر . واتهموا الهيئة العليا للصحافة بتكميم الأفواه، كما رفع المتظاهرون شعارات تندد بوقف البرنامج وبإجراء آخر سبقه يقضي بوقف برنامج إذاعي "صحراء توك" .

وكانت الهيئة أوقفت برنامج "في الصميم" الذي يبثه تلفزيون "المرابطون"  المحسوب على الإسلاميين بسبب عدم التزام المحطة بالقوانين والنظم  والتعهدات التي قطعتها على نفسها في دفتر الالتزامات، بحسب الهيئة.

وتوجد في موريتانيا منذ تحرير فضاء الإعلام المرئي والمسموع خمس قنوات وخمس محطات إذاعية مستقلة ، كما تم إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر ورفع الحظر عن المساس برئيس الجمهورية.

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