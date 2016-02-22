ملكة هولندا السابقة تتزلج على الجليد وعمرها 78عاما

ملكة هولندا السابقة "بياتركس" – أرشيف

قالت المتحدثة باسم ملكة هولندا السابقة "بياتركس" إن الأخيرة ذهبت اليوم الاثنين إلى المنحدرات في رحلتها السنوية للتزلج بمنتجع " ليخ "في استراليا، لتقضى بهذا على تكهنات وسائل الإعلام التي تفيد بأن الملكة صاحبة الـ 78عاما، توقفت عن التزلج .

وقالت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية " في الحقيقة ، لاتحب أن يتم تصويرها فيديو أوفوتوغرافيا عندما تتزلج ".

والتقطت اليوم صور للأميرة بياتركس في ليخ مع نجلها وزوجته، الملك فيليم أليكسندر والملكة ماكسيما، وكذلك مع حفيداتها الثلاث كاثرين-أمليا وأليكسيا وأريان.

وفي حين أن الأجيال الأصغر لم تخجل من استعراض مهاراتها في التزلج أمام عدسات الكاميرات ، فإن بياتركس نزلت إلى المنحدرات مع معلم التزلج ولكن بدون رفقة أي مصورين.

وتقضي العائلة الملكية الهولندية العطلة في ليخ منذ عقود. وهم يتبعون هذا التقليد السنوي حتى بعد حادث الانهيار الجليدي الذي تعرض له الأمير فريسو عام .2012 وتوفي شقيق وليام – أليكسندر في 2013 بدون أن يستعيد وعيه.