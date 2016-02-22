مصر: إغلاق صفحة "أمناء الشرطة" بعد تهديدها بكشف الفساد

هددت القائمون على الصفحة بالكشف عن الفساد مهما كان الثمن ـ فيسبوك

أغلقت الداخلية المصرية صفحة أمناء الشرطة على الإنترنت بعد تهديدها بكشف ملفات فساد الوزارة ردا على اعتقال سبعة من زملائهم. وكان العشرات من أمناء وأفراد الشرطة قد اعتصموا داخل مديرية أمن الشرقية احتجاجاً على اعتقال أجهزة الأمن للأمناء قبل ظهورهم في أحد البرامج التلفزيونية.

من جهة أخرى، أحال النائب العام في مصر، رقيب شرطة متهماً بقتل سائق في القاهرة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد. وشهدت مصر في الآونة الأخيرة حوادث قتل متفرقة أطلق خلالها أمناء شرطة الرصاص على مواطنين؛ ما أدى إلى حالة غضب ومظاهرات في مدن مصرية عدة.

وكانت الصفحة الرسمية لأمناء الشرطة قد هددت بكشف الفساد ردا على ما وصفته بتلفيق هذه التهم للأمناء السبعة "تلفيق تهم مخدرات وسلاح لأمناء الشرطة لعبة خسيسة يمكن لضباط أمن الدولة أن يمارسوها مع الإخوان وليس معنا" بحد وصف الصفحة. وأضافت "سنكشف الفساد مهما كان الثمن ولن نكون كبش فداء لفساد الأخرين".

وكانت نيابة أمن الدولة المصرية قررت حبس سبعة من أمناء الشرطة بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية.

وكان أمناء الشرطة السبعة قد ألقي القبض عليهم بعد إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث كانوا على موعد مع الإعلامي وائل الإبراشي لاستضافتهم في حلقته وفتح الملفات الشائكة للأمناء بعد مقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة بالسلاح الميري لرقيب بالشرطة .