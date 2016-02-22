لندن.. حملة بمترو الأنفاق لمقاطعة إسرائيل

حملة بلندن لمقاطعة إسرائيل (جويش كرونيكل)

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، صباح الاثنين، حملة تدعو لمقاطعة إسرائيل، دعت إليها حركة المقاطعة العالمية (BDS) تزامناً مع بداية "أسبوع الأبرتهايد الإسرائيلي.

وبدأت الحملة بملصقات مناهضة لإسرائيل غزت محطات مترو الأنفاق بلندن، تدعو فيها إلى سحب الاستثمارات ومقاطعة إسرائيل نهائياً اقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً، على الرغم من إعلان الوزير البريطاني "ماثيو هنكوك" الأسبوع الماضي نيته سن قانون يمنع مقاطعة إسرائيل.

ووفقا لتقرير مجلة "جويش كرونيكل THE JEWISH CHRONICLE ONLINE"، فهذه الحملة اتخذت 4 تصميمات رئيسية وقامت بنشرها في 500 محطة قطار من محطات القطارات الأرضية (مترو الأنفاق)، وأن هذه الملصقات لم تحصل على التراخيص من أجل إلصاقها في محطات القطار في لندن، كما نشرت الحركة عدداً من ملصقات الحملة على صفحتها بـ"تويتر".

وفي حديث للصحافة قال مصطفى البرغوثي، أحد أبرز الناشطين في حملة مقاطعة إسرائيل والمتابعين لفعاليات هذا الأسبوع الأبارتهايد، إن أكثر من 200 جامعة على مستوى العالم تشارك في هذا النشاط، مشيراً إلى أن هذا العدد يتنامى باستمرار بسبب تزايد التضامن مع الشعب الفلسطيني.

حساب الحركة الداعية للمقاطعة على تويتر

ومن الأنشطة التي سيشهدها هذا الأسبوع، فعاليات ستنظم في عشرات الجامعات الأمريكية، منها جامعة نيو مكسيكو، جامعة مشيغين، جامعة ميرلان، جامعة درو في نيوجيرسي، جامعة بروكلين في نيويورك، جامعة أوهايو، جامعة تامبل، وجامعة ووكاد في واشنطن.

يذكر أن حركة BDS، وهي اختصار لكلمات boycotts Divestment and sanctions against Israel، أي مقاطعة وسحب استثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، نشأت في العام 2005 في الأراضي الفلسطينية، وهي تتكون من 170 مؤسسة فلسطينية، بالإضافة إلى ناشطين أفراد ومناصرين للقضية الفلسطينية، إذ تمارس نشاطاتها في دول العالم وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي الذي أصدر قانوناً يحظر التعاطي مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، يقول مصطفى البرغوثي إن "أهم نتاج لهذه الحملة هو الخسائر التي تكبدتها الشركات الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال، أو لها مقار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، والتي زادت على 150 مليون دولار منذ بداية هذا العام".

وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول مواجهات دامية راح ضحيتها 176 فلسطينياً و27 إسرائيلياً.

تأتي هذه الحملة في الوقت الذي التقى فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأحد، في عمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعا إلى خفض العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين مجددا تأييده لحل الدولتين، بحسب الخارجية الأميركية.