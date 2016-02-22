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لاعب يشهر الكارت الأحمر في وجه الحكم

22/2/2016

صالح دورسون أشهر البطاقة الحمراء في وجه الحكم

شهدت مباراة طرابزون سبور وغلطة سراي في الأسبوع الثاني والعشرين من دوري "سوبر ليغ" التركي لكرة القدم، مساء أمس الأحد، إشهار لاعب نادي طرابزون سبور الكرت الأحمر في وجه الحكم، في حادثة تعد من غرائب الساحرة المستديرة.

فبعد طرد الحكم لثلاثة لاعبين من نادي طرابزون سبور، سحب لاعب النادي "صالح دورسون" في الدقيقة 86 من زمن المباراة، البطاقة الحمراء من يد الحكم "دنيز أتاش" وأشهرها في وجهه، ليقوم، الحكم بدوره بطرد دورسون من المباراة.

وأكمل نادي طرابزون المباراة بسبعة لاعبين، لتنتهي بفوز غلطة سراي بهدفين مقابل هدف واحد.

ولاقت هذه الحادثة أصداء عالمية، حيث أخذت مكانها في المواقع الإخبارية العالمية، كموقع صحيفة بيلد، وموقع الأخبار الرياضية الألماني الشهير سبورت 1، وسبورت بيلد .

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من احتلال رياضات أخرى غير كرة القدم الشعبية فيها، إلا أنَّ حادثة "طرد الحكم التركي"، لاقت أصداء في أشهر الموقع الرياضية الأمريكية، فقد أوردت صحيفة Sports Illustrated الخبر تحت عنوان "طرد لاعب نادي طرابزون سبور، بعد إشهاره الكرت الأحمر في وجه الحكم" أما قناة SB Nation فعنونت خبرها "لاعب يتسبب بفوضى في مباراة بكرة القدم، بعد رفعه البطاقة الحمراء في وجه الحكم".

ولا تعد ما فعله اللاعب صالح دورسون، سابقة في عالم كرة القدم، فقبل 21 عاما، أشهر اللاعب الإنجليزي بول غاسكوين  الكرت الأصفر في وجه الحكم في مباراة ناديه هيبرنيان مع فريق رينجرز، والتي خسرها 0-7 في بطولة كأس اسكوتلندا. 

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