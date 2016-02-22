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فيديو.. 9 فرق تتنافس في الإبحار الشراعي بالخليج

22/2/2016

تتنافس 9 فرق إبحار شراعي من عدة دول في الطواف العربي للإبحار الشراعي بمياه الخليج ، ويهدف الطواف الذي يستمر أسبوعين إلى تسليط الضوء على جمال الخط الساحلي للخليج العربي.

وتمثل الفرق قطر وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، وألمانيا، وبريطانيا، وموناكو، هولندا، وسويسرا.

وينظم سباق الطواف العربي مشروع عُمان للإبحار للسنة السادسة على التوالي، ويهدف إلى توفير منصة لتشجيع رياضة الإبحار الشراعي في منطقة الخليج العربي، علاوة على استقطاب نخبة من البحارة من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتنافس من خلال طواف بحري يمر بمحطات عدة، وقد كشف مشروع عُمان للإبحار خلال مؤتمر صحفي عن كأس جديد صمم خصيصاً لهذا السباق ليكون حافزاً إضافياً للمنافسة بين الفرق، وليكون كذلك رمزاً للتميز البحري الخليجي الذي يسعى الطامحون جميعهم إليه.

ومن أبرز المنافسين هذا العام فريق الموج الممثل لسلطنة عُمان، الذي يشارك لأول مرة بقيادة المخضرم الفرنسي جيلز فافينيك، وقد أعلن الفريق سابقاً عزمه على قلب موازين اللعب، وتصعيب المهمة على فريق إي.إف.جي والفرق الأخرى، لا سيما في سباقات المرسى القصيرة التي ستقام في إمارة دبي وإمارة أبو ظبي ومدينة الدوحة بقطر.

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