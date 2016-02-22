فيديو.. طرد توفيق عكاشة من مجلس النواب المصري

وافق أغلبية أعضاء مجلس النواب المصري على إخراج النائب توفيق عكاشة من القاعة عقب خلاف ومشادة مع رئيس المجلس د. علي عبد العال.

وكان عكاشة قاطع حديث أحد النواب وتحرك من المقعد لوسط القاعة، وانفعل غاضبا على رئيس المجلس: "أنا طالب الكلمة من امبارح "أمس".

وحذره عبد العال، قائلا: "سيادة النائب اجلس مكانك"، ومع استمرار عكاشة في الحديث طرح عبد العال إخراجه من الجلسة للتصويت وهو ما حظى بموافقة أغلبية النواب.

ووجه عكاشة حديثه لرئيس المجلس قبل خروجه من القاعة: "انت أساسا جيت غلط" وخرج من القاعة، وتبعه مصطفى بكري وعدد من النواب".

وعكاشة إعلامي مصري عادة ما يثير الجدل من خلال تصريحاته على قناته الفضائية الخاصة ومن خلال تصريحاته أيضا.