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فنزويلا: اتفاق تجميد الإنتاج قد يرفع سعر النفط 15 دولارا

22/2/2016

اتفاق تجميد الإنتاج قد يرفع سعر النفط 15 دولارا – الجزيرة

قال وزير النفط الفنزويلي" إيولوخيو ديلبينو" إن اتفاقا لتجميد إنتاج النفط قد يرفع أسعار الخام ما بين عشرة دولارات و15 دولارا للبرميل، داعيا دولا من داخل منظمة أوبك وخارجها على الانضمام إلى هذا الاتفاق.

وأوضح ديلبينو في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين "هذا (الاتفاق) سيساعد على الوصول إلى سعر متوازن، مضيفا "تشير تقديراتنا إلى تعافي السعر قرب منتصف العام نحو عشرة دولارات إلى 15 دولارا ، ومن غير المناسب أن يعود النفط إلى أكثر من 100 دولار لأن ذلك سينتج دورة تراجعات."

وأضاف وزير النفط الفنزويلي :"ندعو بقية البلدان المنتجة من أوبك وخارجها للمشاركة في هذا الإجراء حتى يونيو/ حزيران وتشكيل لجنة مراقبة لمتابعة تطورات الأسعار وأحجام المعروض."

كما وصف ديلبينو اتفاق الدوحة بأنه "خطوة أولى" صوب اتفاق أوسع نطاقا، لكن ثمة شكوكا في نجاح اتفاق الدوحة في حد ذاته، مشيرا إلى أن عدم التحرك قد يفضي إلى انهيار السعر بسبب مخزونات الخام القياسية.

وأوضح ديلبينو أن فنزويلا التي تملك أضخم احتياطيات نفطية في العالم تنتج نحو 2.9 مليون برميل يوميا منها حوالي 500 ألف برميل يوميا للسوق المحلية. وأضاف "سنحافظ على ذلك حتى يونيو حزيران."

وتدعو فنزويلا إلى اتفاق نفطي للتخفيف من ركود اقتصادي عنيف كلف الحزب الاشتراكي أغلبيته البرلمانية خلال الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل قال مسؤول كبير بقطاع الطاقة الأمريكي إن لديه "شكوكا كبيرة" في قدرة الاتفاق على تصريف تخمة المعروض بالسوق.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم 34.06 دولار للبرميل.

وكانت السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا غير العضو في المنظمة قد اتفقتا مع قطر وفنزويلا الأسبوع الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/ كانون الثاني إذا انضم الآخرون. ورحبت إيران بالخطوة.

يذكر أن روسيا وأوبك  ضخت النفط بمستويات شبه قياسية الشهر الماضي، حيث بلغت روسيا مستوى مرتفعا جديدا لما بعد الحقبة السوفيتية قدره10.88 مليون برميل يوميا.

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