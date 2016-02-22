شاهد.. محلات "غارقة" في مياه نهر دجلة ببغداد

تعرض عدد من "الكازينوهات" والأماكن الترفيهية الواقعة على ضفاف نهر دجلة في بغداد والموصل إلى تدفق مياه النهر إلى السطح.

وزاد منسوب ارتفاع المياه في نهر دجلة بحسب وزارة الموارد المائية إثر الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات.

وتسود مخاوف من انهيار سد الموصل ما قد يسبب فيضانات في بغداد.

وسبق أن قال أكبر قائد عسكري أمريكي بالعراق إن الجيش الأمريكي لديه خطة طوارئ للتعامل مع الموقف إذا وقعت كارثة انهيار سد الموصل في شمال العراق.

وقال جنرال شون ماكفرلاند قائد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة في العراق وسوريا إن السلطات العراقية أدركت احتمال انهيار السد الذي تحتاج أساساته إلى حقن بانتظام للحفاظ على سلامة هيكله.

وأضاف للصحفيين "احتمال انهيار السد شيء نحاول حسمه الآن.. كل ما نعرفه أنه إذا انهار فسينهار بسرعة، وهذا أمر سيئ"، وتابع "لو كان هذا السد في الولايات المتحدة لجففنا البحيرة وراءه. وكنا سنخرج السد من الخدمة".

لكن وزارة الموارد المائية بالعراق قللت من خطورة الأمر معلنة أن سبب ارتفاع منسوب المياه هو زيادة الأمطار.