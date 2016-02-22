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شاهد.. فلسطينيون يطورون لوحة مفاتيح للمكفوفين

22/2/2016

بهدف مساعدة المكفوفين والمصابين بإعاقات بصرية ، طور ثلاثة طلاب في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة العربية الأمريكية في جنين بالضفة الغربية لوحة مفاتيح تساعدهم على الكتابة على الكمبيوتر.

تسمح اللوحة -التي بها ستة مفاتيح رئيسية فقط- لمستخدميها بالكتابة بلغة برايل التي يحولها جهاز الكمبيوتر بعد ذلك إلى نص باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

ولوحة المفاتيح المبتكرة مزودة بمعالج يكتشف أي أخطاء تحدث أثناء الكتابة إلى جانب أنه يقوم بترجمة المكتوب إلى نص قابل للطباعة بالعربية أو بالإنجليزية.

واستغرق إنجاز هذا المشروع من الطلاب ثمانية أشهر حتى أكملوه بتكلفة إجمالية بلغت 400 دولار. واستورد الطلاب بعض اللوازم الإلكترونية من الخارج لإنجاز المشروع.

ولوحة المفاتيح هذه ثمرة عمل مشترك للطلاب في قسم هندسة الكمبيوتر لثلاثة من طلاب القسم هم إسراء شلبي ومالك الإمام وضياء دراوشة ، وأوضح مالك الإمام أن هدفهم من تطوير تلك اللوحة هو تسهيل عملية تواصل المكفوفين والمعاقين بصريا مع الآخرين.

من جانبها قالت إسراء شلبي إن تطوير تلك اللوحة كان بمثابة تحد لها مع زميليها ،

واختبر مُعلم كفيف في مدرسة للمكفوفين بجنين يدعى سمير أبو الرب لوحة المفاتيح المبتكرة وقال إنها ستساعد الطلاب المكفوفين على التواصل مع المُعلمين.

ويعتزم الطلاب المشاركة في مسابقتين محليتين ويأملون في أن يتمكنوا من المشاركة بلوحة المفاتيح التي ابتكروها في مسابقات عالمية للتكنولوجيا.

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