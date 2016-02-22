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شاهد: تشيلسي يسحق مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

22/2/2016

لقن تشيلسي ضيفه مانشستر سيتي درسا قاسيا وتغلب عليه بنتيجة كبيرة 5 / 1 في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان من الممكن أن  تتضاعف نتيجة المباراة وسط التفوق التام لأصحاب الرداء الأزرق خلال هذه المباراة ليستحق  الفريق اللندني العبور إلى دور الثمانية.

وشهدت المباراة أداء من طرف واحد، ليقطع المدرب المؤقت جوس هيدينك خطوة جديدة نحو تكرار إنجازه في 2009.

وسجل المهاجم البلجيكي إيدن هازارد هدفا لتشيلسي وصنع ثلاثة أهداف.

وأحرز أهداف تشيلسي الأخرى دييغو كوستا وويليان وجاري كاهيل وبرتران تراوري، بينما أجرى سيتي تغييرات عديدة في تشكيلته وسجل الهدف عن طريق ديفيد فاوبالا.

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