شاهد: أوباما يراقص عجوزا "106 أعوام" في البيت الأبيض

حققت العجوز الأمريكية فرجينيا مكلارين البالغة من العمر 106 أعوام حلمها بدخول البيت الأبيض، ومراقصة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل.

إنها لحظة لا تصدق للعجوز الأمريكية كي ترى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمرة الأولى وهي تصرخ بأعلى صوتها " مرحبا سيادة الرئيس".

وعبرت فرجينيا عن فرحتها لأنها عاشت حتى ترى رئيسا من السود للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقول لأوباما: " يا له من شرف يا سيادة الرئيس"

وعندما أخبر الرئيس أوباما ميشيل أن فرجينيا تبلغ من العمر 106 أعوام، أخذت ميشيل بيد فرجينيا وقالت لها : " أريد أن أكون مثلك عندما أكبر" وراحت تراقصها هي والرئيس أوباما.