شاهد: أبرز الأفلام المتصدرة لإيرادات دور السينما في أمريكا

تصدر فيلم الإثارة والحركة "ديد بول" إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من رايان رينولدز ومورينا باكرين وجينا كارانو، إيرادات بلغت 55 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني، ثالث أجزاء فيلم الرسوم المتحركة "كونغ فو باندا"، والذي يشارك في اداء أصوات شخصياته جاك بلاك وداستن هوفمان وأنجيلينا جولي وجاكي شان، محققا إيرادات بلغت 5ر12 مليون دولار.

واحتل المركز الثالث فيلم الدراما والمغامرات "رايزن"، والذي يشارك في بطولته كل من جوزيف فينيس وتوم فيلتون وبيتر فيرث، محققا إيرادات بلغت 8ر11 ميلون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الإثارة والمغامرات والرعب "ذا ويتش"، الذي يشارك في تجسيد شخصياته كل من بين أنيا تايلور جوي وبروكلين هيرد وكيت ديكي، محققا إيرادات بلغت 7ر8 مليون دولار.

وتراجع للمركز الخامس الفيلم الرومانسي الكوميدي "هاو تو بي سينغل"، والذي يشارك في بطولته ريبيل ويلسون وليزلي مان، محققا إيرادات بلغت 2ر8 ميلون دولار.