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رجل دين يطالب العراقيين بالامتناع عن الشيكولاتة

22/2/2016

دعوة للعراقيين بالتوقف عن أكل الشيكولاته لمواجهة أزمة الاقتصاد

قوبلت دعوة الشيخ جلال الدين الصغير – القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى  في العراق – للعراقيين بالتوقف عن شراء "الشوكولاتة" لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالتهكم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان رجل الدين العراقي قال في خطبة له بمسجد براثا في ناحية الكرخ في بغداد، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، موجها حديثه للعراقيين إن  "يا اخوان النسلة (نوع من الشوكولا) ليست ضرورية، قلصوا مصاريفكم لأنكم ستحتاجونها غدا".

أثارت هذه الدعوة موجة من التهكم والسخرية فضلا عن الاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث رد الناشط والاعلامي نبيل جاسم في فيديو نشره على صفحته الخاصة على الصغير قائلا "لا يا سماحة الشيخ النسلة ضرورية جدا" ، وتساءل  جاسم  "لماذا قدرنا أن نشد الحزام حتى أطفالنا لا ياكلون النسلة. وتساءل هل هذا قدرنا؟ بالثمانينات لم ناكل نسلة وبالتسيعنات لم يكن هناك نسلة (…) ما الذي اقترفناه، وما الذي اقترفه أطفالنا؟".

وشاهد مئات الآلاف شريط الفيديو، وصمم بعض الناشطين غلاف قطعة شوكولا عليه صورة الشيخ الصغير وكتب عليه "شكولاتدين" اشتقاقا من اسمه الاول ، ونشر بعض الناشطين رسما كاريكاتريا يظهر الصغير وهو يقول "حماياتنا ورواتبنا وأملاكنا، لا تؤثر على اقتصاد الدولة مثل النسلة التي تأكلون" ، ونشر مدير صفحة "غرائب الشعب العراقي" على الفيسبوك رسالة إلى الشيخ الصغير قال فيها "أنا أحب النسلة".

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