رئيس وزراء إيطاليا يرفض إغلاق الحدود في وجه المهاجرين

قال قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، إن أوروبا تواجه بالفعل مشكلة تتعلق بـاللاجئيـن وإن إيطاليا أول مـن تنبـأت بهـا قبل عام، مؤكداً أن مقترحات بعض الدول إغلاق الحدود الأوربية تحت وطأة أزمة المهاجرين أمر خاطئ، لافتاً إلى أن إيطاليا قامت بدور كبير في إنقاذ أرواح آلاف المهاجرين عبر المتوسـط إلـى أوربـا.

وأضاف رينزي خلال مؤتمر صحفي في روما (الاثنين) أنه من الضروري جداً حل أزمـة الهجرة غير النظامية من المنبع، ويقصد بذلك حل المشاكل التي تضطرهم للنزوح، وتابع: "بالفعل أبدينا استعداداً للمشاركة في عملية عسكرية لمكافحة مهربي البشر لأوروبا عبر المتوسط".

وأشار "رينزي" إلى أنه عـلـى أوربا مـسـاعـدة تركيا في مـعـالـجـة أزمـة الـلاجـئـيـن عـلـى أراضيها، كما أن ألمانيا فتحت أبوابها أمام المهاجرين لكنها فوجئت بارتفاع وتيرة الهجرة، وأن النمسا تتلقى طلبات هجرة أكثر مما يأتي لإيطاليا وبالتالي فهي في موقف صعب ولابد من معالجة الوضع.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أنه عـلــى أوروبــا أن توحد جهودها مــن أجــل مــواجــهــة أزمــة اللاجئين، وتابع: "أستطيع القول بأن مواقفنا من الأزمتين السورية والليبية لا يختلف عن موقف القوى الكبرى، ونعتقد أن أوروبا ليست فاعلة بقوة بالنسبة للقضايا المطروحة على الساحـة حاليـاً".

ولفت "رينزي" إلى أنه على روسيا الالتزام بتطبيق اتفاقية مينسك بدقة من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية، مؤكداً أن روسيا لاعب أساسي في معظم قضايا العالم ولابد من الحوار معها، وتابع: "موقفنا من البداية عارض فرض عقوبات ضد روسيا ثم دعونا بعد ذلك إلى إلغائها".

وقال إنه لا ينبغي أن نتجاهل وجود خلافات كبرى بين القوى الدولية فيما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن رئيس وزراء بريطانيا تحدث بصراحة فيما يتعلق بموضوع علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي، وأن البريطانيون هم الأقدر على تحديد ما إذا كان بقاء بلادهم ضمـن الاتحاد مفيداً لهـم أم لا.

وأكد "رئيس الوزراء الإيطالي" أنه يعارض منذ زمن التوجهات السياسية لمرشح الحزب الجمهوري لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية "دونالد ترامب"، كما أكد أن إيطاليا لم تكن جزءاً من الاتفاق النووي الإيراني لكنها دعمته، وتابع: "سأتوجه إلى طهران قريباً".

وأضاف أن حكومة إيطاليا الحالية استطاعت تخفيض عجز الموازنة بشكل ملحوظ لهذا العام بنسبة هي الأعلى في 10 سنوات، وأنها تسعى لخفض الدين العام بحلول نهاية العام.