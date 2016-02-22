دراسة: تناول الأسماك أثناء الحمل يقي المواليد فقر الدم

تناول الأسماك أثناء الحمل يقي المواليد من فقرالدم – أرشيف

كشفت دراسة حديثة، أن تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أو ما يعرف بـ "أوميجا 3″، وعلى رأسها الأسماك الدهنية، أثناء الحمل، يساعد في وقاية المواليد من خطر الإصابة بفقر الدم والعيوب الخلقية في المستقبل.

وأوضح الباحثون بجامعة "غرناطة" الأسبانية، بالتعاون مع زملائهم في جامعة "كينجز كوليدج لندن" البريطانية، في دراسة نشروها الاثنين ، بمجلة "الأغذية الوظيفية"، أن مكملات "أوميجا 3" تساعد أيضًا على نمو مخ الجنين في وقت مبكر.

وأجرى الباحثون دراستهم على 110 من السيدات الحوامل الأصحاء، الذين أجريت لهم عمليات الولادة في مستشفيات بإسبانيا، وقيم فريق البحث الأغذية التي تم تناولها منذ بداية الشهر السادس من الحمل.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن غذاءً متوازنًا، بالإضافة إلى استهلاك الأسماك الدهنية وزيت السمك والألبان يوميًا، لم يعاني أبنائهن من فقر الدم بعد الولادة.

كما وجد الباحثون أيضا أن الأغذية الغنية بـ"أوميجا 3″ ساعدت على وقاية المواليد من العيوب الخلقية، وعززت عملية التطور المعرفي للطفل.

وأشار الباحثون إلى أن مكملات "أوميجا 3" ساعدت أيضًا على تعزيز عملية نقل الحديد من الأم إلى الجنين عبر المشيمة خلال فترة الحمل، وزادت مخزون الحديد لدى الطفل.

وقال فريق البحث إن حمض "الدوكوساهيكسانويك" (DHA) وهو نوع من أحماض "أوميجا3" الدهنية، يساعد على التطور المعرفي والبصري لدى الأطفال، ويمكن أن يساعد في الوقاية من خطر فقر الدم.

ويمكن الحصول على أحماض "أوميجا3" الدهنية، من خلال تناول الأسماك الدهنية، مثل السالمون والتونة والماكريل والسردين والسالمون وزيت السمك، بالإضافة إلى المكملات الغذائية "أوميجا 3" المتوافرة بكثرة في الصيدليات.

وكانت دراسة أمريكية، كشفت أن توافر الأحماض الدهنية الأساسية في الجسم، بالإضافة إلى فيتامين "د" يحسن وظيفة الإدراك والسلوك، ويمنع الإصابة بمجموعة واسعة من اضطرابات الدماغ، التي تصيب الأطفال وعلى رأسها مرض التوحد ونقص الانتباه.

ورصدت دراسات أخرى فوائد صحية عدة للأحماض الدهنية، على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب، وتقيل نسبة الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.