دراسة: إلغاء شينغن يكبد ألمانيا 235 مليار دولار

حذرت دراسة ألمانية من أن النمو الاقتصادي في أوروبا سيمنى بخسائر هائلة حال عودة تطبيق رقابة دائمة على الحدود الداخلية.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة "بروغنوز إيه جي" للاستشارات والأبحاث الاقتصادية بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية أن خسائر النمو التي ستتكبدها ألمانيا وحدها حال إلغاء منطقة الانتقال الحر "شينغن" ستتراوح بين 77 و 235 مليار يورو بحلول عام 2025 .

وأكدت الدراسة أن إنهاء اتفاقية "شينغن" سيتسبب في خسائر في النمو الاقتصادي والرفاهية بأوروبا.

وتوقعت الدراسة أن تبلغ الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في غضون عشرة أعوام نحو 470 مليار يورو على الأقل حال إعادة الرقابة على الحدود الداخلية