تعرف على "الورقة" التي وقف عليها الفيل دون أن تتمزق

الجرافين

الجرافين " كلمة السر التي ستغير وجه العالم قريبا ، المادة أقوى 300 مرة من الفولاذ و 40 مرة من الماس و سمكها لا يتعدى ذرة كاربون واحدة و لديها مرونة هائلة تجعلها تتشكل كيفما تريد .



هذه المادة موجودة منذ زمن طويل لكن تكلفة إنتاجها كانت عالية للغاية بشكل كبير حيث يقول باحثون إن تكلفة المتر الواحد من النحاس الذي يستخدم في صناعة "الجرافين " يكلف 115 دولارًا و هو ما يجعله غير مجدٍ تجاريا للاستخدام .



باحثون من جامعة غلاسكو في اسكتلندا نجحوا في اكتشاف تقنية تخفض سعر المتر من النحاس المستخدم إلى دولار واحد فقط و بجودة عالية و مرونة عالية و قدرة كبيرة على توصيل الكهرباء .

و هو ما سيفتح آفاقا للبشرية لاستخدامات شتى للمادة الخارقة في صلابتها و قوتها و صغر سمكها و مرونتها العالية .



بحيث يصبح وقوف الفيل على ورقة من مادة "الجرافين" دون أن يحدث بها شرخ بسيط أمرا عاديا ، ما نتكلم عنه هنا ليس حلما مستقبليا بل واقع حقيقي يحدث الآن .