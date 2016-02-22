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تعرف على "الورقة" التي وقف عليها الفيل دون أن تتمزق

21/2/2016
الجرافين

 الجرافين " كلمة السر التي ستغير وجه العالم قريبا ، المادة أقوى  300 مرة من الفولاذ  و 40 مرة من الماس و سمكها لا يتعدى ذرة كاربون واحدة و لديها مرونة هائلة تجعلها تتشكل كيفما تريد .

هذه المادة موجودة منذ زمن طويل لكن تكلفة إنتاجها كانت عالية للغاية بشكل كبير حيث يقول باحثون إن تكلفة المتر الواحد  من النحاس الذي يستخدم في صناعة "الجرافين " يكلف 115 دولارًا و هو ما يجعله غير مجدٍ تجاريا للاستخدام .

 باحثون من جامعة غلاسكو في اسكتلندا نجحوا في اكتشاف تقنية تخفض سعر المتر من النحاس المستخدم إلى دولار واحد فقط و بجودة عالية و مرونة عالية و قدرة كبيرة على توصيل الكهرباء .

 و هو ما سيفتح آفاقا للبشرية لاستخدامات شتى للمادة الخارقة في صلابتها و قوتها و صغر سمكها و مرونتها العالية .

بحيث يصبح  وقوف الفيل على ورقة من مادة "الجرافين" دون أن يحدث بها شرخ بسيط أمرا عاديا ، ما نتكلم عنه هنا ليس حلما مستقبليا بل واقع حقيقي يحدث الآن .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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