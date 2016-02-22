تطبيق إسرائيلي على الهاتف للتحذير من الصواريخ والزلازل

تطبيق إسرائيلي يحذر من الصواريخ والزلازل والتسونامي

أطلق الجيش الإسرائيلي تطبيقا إلكترونيا جديدا يعمل على إرسال إشعارات للمدنيين، في حال وجود صاروخ في طريقه إليهم ، ويعمل أيضا التطبيق على التحذير في حالات الزلازل و موجات المد "تسونامي".

وقال شلومي مامان، الذي يترأس فرع التحذيرات في "قيادة الجبهة الداخلية" في الجيش الاسرائيلي، الاثنين، إن التطبيق جاء بهدف جعل التحذيرات التي يتم إطلاقها بشأن الصواريخ القادمة "أكثر تحديدا" و"أدق غرافيا" ، وأشار إلى توفره حاليا باللغات العبرية والعربية والانجليزية والروسية على خدمة "متجر التطبيقات" (آب ستور) بالنسبة لهواتف الاي فون، وعلى خدمة "جوجل بلاي" بالنسبة لهواتف الاندرويد.

وأوضح مامان أن التطبيق سيقوم بتوجيه تحذيرات مباشرة لهؤلاء الذين يتعرضون لخطر حقيقي فقط، بدلا من إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء المدينة ما سيساعد على الحد من الذعر والاضطراب الذي يتعرض له الإسرائيليون – وفقا لقوله.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن استخدام صافرات الانذار سيستمر، ولكن أيضا "نريد أن نكون أكثر انتقائية" ، يذكر أن هناك أكثر من 3000 صافرة إنذار تم وضعها في إسرائيل رغم صغر مساحتها.