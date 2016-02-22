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تصاعُد أسعار النفط مجدداً في آسيا

22/2/2016
 

عادت أسعار النفط الى الارتفاع، الاثنين، في آسيا اذ تجاوز سعر البرميل 30 دولاراً وسط تساؤلات في السوق حول إجراءات محتملة للحد من إنتاج النفط.

وفي التبادلات الإلكترونية في آسيا سجل برميل "لايت سويت كرود" الخفيف تسليم مارس/آذار تقدما ب50 سنتاً ليبلغ 30,14 دولاراً قرابة الساعة 03,35  ت غ.

كما ارتفع برميل نفط برنت بحر الشمال المرجع الأوروبي للخام تسليم أبريل/نيسان ب43 سنتا ليسجل 33,44 دولاراً.   

وكان النفط قد سجل بعض التحسن الأسبوع الماضي بعد إعلان السعودية وروسيا أبرز دولتين منتجتين للنفط الخام في العالم استعدادهما لتجميد الإنتاج عند مستويات  يناير/كانون الثاني اذا قامت الدول المنتجة الأخرى بإجراء مماثل.   

إلا أن اسعار النفط عادت وتراجعت الجمعة وسط مخاوف من وفرة العرض، وزاد إعلان ارتفاع المخزون الأميركي من المخاوف في الأسواق.

وتراجعت أسعار النفط بحوالي 70% منذ يونيو/حزيران 2014 عندما تخطى سعر البرميل 100 دولار، وكان سبب التراجع الأساسي فائض في العرض تعذر على الاقتصاديات امتصاصه، ولا سيما الصين حيث يتباطأ الاستهلاك.    

وقررت السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا الثلاثاء تجميد الانتاج على مستواه في يناير/كانون الثاني بشرط اتخاذ الدول الكبرى المنتجة الأخرى إجراءً مماثلاً.   

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