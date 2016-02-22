تركيا: عملية برية مع السعودية في سوريا أمرٌ غير مطروح

وزير الخارجية التركي – جاويش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، (الاثنين)، إن قيام بلاده والسعودية، بعملية برية مشتركة، في سوريا "أمر غير مطروح".

جاء ذلك في رده على سؤال لأحد الصحفيين، حول وجود عملية سعودية تركية برية في سوريا من عدمه، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، بالعاصمة أنقرة ، أضاف جاويش أوغلو "بدلًا من أنَّ نحارب تنظيم داعش، ونسند ظهورنا لتنظيمات إرهابية أخرى، بإمكاننا نحن الـ 65 دولة (التحالف الدولي) أن نحارب هذه التنظيمات، فقيام عملية عسكرية تركية سعودية في سوريا، لم يكن يوما في أجنداتنا".

واعتبر الوزير التركي أن "مكافحة الإرهاب بواسطة تنظيم إرهابي آخر، لن يحقق نجاح"، مبينًا، أن تركيا "أبلغت الدول المشاركة في محاربة تنظيم داعش من أول اجتماع، بعدم اقتصار عمليات محاربة التنظيم على العمليات الجوية، وضرورة شنِّ عمليات برية مرافقة لها".

وفي رده على سؤال آخر، حول اتفاق روسي أمريكي بوقف إطلاق النار في سوريا، أكد وزير الخارجية التركي أنَّ استمرار القصف الروسي وهجمات قوات النظام السوري، يشكلان العائق الأكبر لتحقيق مثل هذا الأمر.

من جهته، وصف جينتيلوني، تصريحات نظيره التركي بـ"الواضحة"، ودعا إلى عدم انتظار تصريحات مغايرة من إيطاليا، مشددًا على "ضرورة تنسيق الجهود في محاربة داعش بين قوات التحالف الدولي".

كان العميد الركن، أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أعلن في تصريحات له يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، استعداد بلاده للمشاركة في عمليات برية، ضد "داعش" في سوريا، إذا ما أصبح هناك إجماع من قيادة التحالف الدولي.

وفي الـ14 من الشهر نفسه، أكد المسؤول نفسه، انتشار قوات جوية سعودية بطواقمها في قاعدة "انجرليك" التركية، في إطار التحالف الدولي لمحاربة "داعش".