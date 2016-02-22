بالفيديو: تعرفي على فيتامينات الجَمَال

قالت الدكتورة عائشة صقر، أخصائية التغذية، إن هناك علاقة وثيقة بين صحة الشعر وجمال البشرة ورشاقة الجسم وبين اتباع نظام غذائي صحي سليم، لافتة إلى أن فيتامينات الجمال هي فيتامين (أ) المتركز في الأغذية الحيوانية ومنتجات الألبان والخضروات وفيتامين (سي) في الحمضيات والموالح.

وأضافت خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الاثنين)، أن معدل حرق الدهون بعد سن الـ35 يقل، وللعامل الوراثي أثر في معدلات حرق الدهون، وكلما شربت الماء بكمية أكبر كان معدل الحرق أسرع، وكحد أدنى يجب شرب 6 أكواب من المياه ويفضل شرب كمية كبيرة على الريق لطرد السموم من الجسم.

وأوضحت "صقر" أن علاج الشعر يستغرق من شهرين لستة أشهر وأبرز مشكلات الشعر هو الجفاف الذي يسبب تكسر الشعرة وفقدان كمية أكبر من البصيلات، ويكون السبب الأساسي نقص الماء، مع الاستعانة بالكريمات الخارجية لأطراف الشعر.

وحذرت من كثرة الاستعانة بزيت الزيتون وزيت الخروع للشعر حيث أنهما ثقيلان على بصيلة الشعر وقد يسببان الجفاف بكثرة استخدامهما، ويفضل وضع الزيوت عموماً لفترات على الشعر كغطاء كامل للشعر وتركه لساعات دافئ.

وأشارت "صقر" إلى أن من مشكلات الشعر أيضاً نقص مخزون الحديد والزنك، فضلاً عن مشاكل الشيب المبكر الذي أرجعه بعض العلماء بعد العامل الوراثي إلى نقص أحد فيتامين (بي 8)، لافتة إلى أن المكسرات تعتبر من أنواع الدهون المفيدة جداً وتحتوي على أوميغا 3 و 9 و 6.

وحذرت مـن الكثيـر مـن أدويـة التخسيس نـظـراً لاحـتـوائـهـا عـلـى آثـار جـانـبـيـة علـى القلـب وضغط الدم، ولفتت إلى أن المكملات الغذائية مهمة فهي عبارة عن ألياف ومنها مادة الصبار التي تشعر بامتلاء المعدة، وفيتامين (سي) الذي يساعد على حرق الدهون، كما أن مشروب القرفة مفيد جداً، ويجب عدم خلطها بالزنجبيل الذي من المفترض أن يشرب دافئاً منفرداً ما بين فترتي العصر والمغرب.

وقالت "خبيرة التغذية" إن زيت "الأوريجان" المتواجد بالـمـغـرب يـسـتـخـدم لـنضارة الـبـشـرة وصحة الـشـعـر ولـه تأثير سريع ورائع، ويــتــم وضــعـــه مرتين في الأسبوع على الـبـشـرة بـعــد الـحـصـول عـلــى "حـمـام سـاخـن"، وينصح بعدم التعرض للشمس أثناء وضعه.

وأضافت أن شعـر المرأة يحتاج إلـى البروتينات والحديد وأوميجا 3 والـزنـك وفـيـتـامـيـن (أ) مـن اجـل إبـقاء الشعـر في صحة جيدة، لافتة إلى أهمية تناول المأكولات البحرية، كما يـنـصـح بـتـنـاول كـوبـيـن مـن الـمـاء قبـل كل وجـبـة، ومـسـمـوح بـشـرب الـشـاي أو الـقـهـوة دون سـكـر أو حليب.

وأوضحت "خبيرة التغذية" أن الـكـولاجـيـن متوافر فـي الحمضيات والأطعمة مـثـل البروكلي والـفـلفـل الحلـو التـي تنتج فيتامين (أ) و(سي)، ويمكن عـلاج الـهـالات الـسـوداء بوضع خـلـيـط الخميرة بالـزبـادي أو الـخـيـار تـحـت الـعـيـنـيـن لـمـدة نصـف ساعة، أيضاً تناول العسـل ووضع ماسكات "الزبادي بالعسل" و"ماء الـزهـر بالنشاء" مفيدة للبشرة خاصـة بعـد التعرض لأشعة الشمس.